La Communauté de Sant'Egidio se réjouit de la libération du père Maccalli - Continuons à prier pour toutes les personnes séquestrées

La Communauté de Sant'Egidio se réjouit de la libération du père Pier Luigi Maccalli et de Nicola Chiacchio, libérés ensemble hier ainsi que deux autres otages - la coopérante française Sophie Pétronin et l'ancien ministre des Finances Soumaïla Cissé - et remercie tous ceux qui ont contribué à sa libération.

Le prêtre de la Société des missions africaines avait été séquestré il y a plus de deux ans par un groupe djihadiste, alors qu'il assistait la population de la paroisse de Bomoanga, dans le diocèse de Nyamei. Dans de nombreux pays africains, les missionnaires accomplissent un précieux travail aux côtés des plus pauvres et des malades: ils sont une présence européenne amie et gratuite sur le continent africain, qui risque d'être affaiblie par les difficiles conditions dans lesquelles ils oeuvrent actuellement.

La préoccupation reste forte pour tous ceux qui, en divers lieux du monde, se trouvent encore dans les mains des ravisseurs et pour lesquels la Communauté de Sant'Egidio continue à prier, en espérant qu'ils puissent rapidement rentrer chez eux.