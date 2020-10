news

#10octobre - Journée mondiale contre la peine de mort: Sant'Egidio réaffirme son engagement et présente son nouveau site pour mettre fin à la peine capitale

A l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, la Communauté de Sant'Egidio réaffirme son engagement pour l'abolition de cette mesure inhumaine et injuste, pour la défense de la vie de tout condamné et présente le nouveau site de la campagne pour un monde sans la peine capitale.

La nouvelle plateforme, avec un graphisme clair et simple, est accessible à partir de tous les dispositifs (ordinateurs portables, tablets et téléphones portables) et se veut un outil permettant de participer activement à la campagne, à travers l'envoi d'appels et de pétitions, ainsi que le partage d'événements en ligne.

ACCEDER AU NOUVEAU SITE (en anglais)

En ce temps marqué par la pandémie, les conditions de ceux qui vivent déjà un isolement extrême dans des prisons de haute sécurité et souvent en attente d'exécution, sont devenues encore plus dramatiques, en toute région du monde.

La Communauté a donc redoublé d'efforts pour humaniser la vie des détenus. Il est ainsi significatif qu'au moment où l'humanité vit une condition de particulière vulnérabilité, ait sensiblement augmenté le nombre de ceux qui ont voulu s'engager dans cette bataille pour la défense de la vie humaine, avec l'adhésion toujours plus massive aux appels en faveur des condamnés à mort, et avec la participation à la correspondance avec les détenus.

Sant'Egidio suit avec attention l'évolution et accompagne les efforts des pays, comme la Centrafrique et le Kazakhstan, qui ont pris une décision historique en abandonnant la peine capitale, et se préparent à présent avec confiance à la prochaine Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra au début du mois de décembre et lors de laquelle – suite à la publication d'un rapport spécifique du Secrétaire général – sera votée une nouvelle résolution en faveur d'un moratoire universel des exécutions, avec une majorité qui s'annonce plus large que la précédente.