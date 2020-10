news

Une émission de TV, Geo&Geo, parle des réfugiés de Lesbos et des couloirs humanitaires de Sant'Egidio

La condition des réfugiés sur l'île de Lesbos, rendue encore plus dramatique par le récent incendie du camp de Moria, est une question pour les consciences de l'Europe auquelle la Communauté n'a pas voulu se soustraire.

La récente signature d'un accord avec le ministère de l'Intérieur italien en faveur d'un nouveau couloir humanitaire pour les réfugiés se trouvant sur l'île grecque permettra à 300 d'entre eux de rejoindre l'Italie en sécurité dans les prochains mois.

Il s'agit d'un projet totalement autofinancé, qui garantira, sans frais pour l'Etat, accueil et intégration aux réfugiés. Pour le soutenir, nous avons ouvert une souscription et demandons à tous de nous aider, en faisant un don et en invitant d'autres à le faire.

DONNER EN LIGNE - DONNER SUR FACEBOOK

Vidéo (en italien)