Le pape François confie à la Communauté de Sant'Egidio une maison pour accueillir les réfugiés des couloirs humanitaires. Un geste de générosité envers les migrants dont nous sommes profondément reconnaissants

Le communiqué de l'Aumônerie Apostolique du Vatican

Le pape François a décidé qu'une maison donnée par les suore Serve di Maria soit confiée à la Communauté de Sant'Egidio pour l'accueil des réfugiés arrivant en Italie par les couloirs humanitaires. La Communauté de Sant'Egidio est pleine de gratitude envers le pape et le cardinal Krajewski pour ce geste de générosité à l'égard des migrants.

C'est ce qu'affirme dans un communiqué l'Aumônier du pape, le cardinal Konrad Krajewski:

"Pour répondre à l'invitation du pape François, qui dans l'encyclique "Fratelli tutti" [Tous frères] rappelle plusieurs fois la nécessité de préparer un accueil adéquat pour les migrants fuyant la guerre, les persécutions et les catastrophes naturelles, les Suore Serve della Divina Provvidenza de Catagne ont décidé d'offrir au pape François, à travers l'Aumônerie Apostolique, en usufruit à titre gratuit, leur bien via della Pisana.

Le petit immeuble, portant le nom de Villa Serena, deviendra une maison d'accueil pour les réfugiés, en particulier pour les femmes seules, les femmes avec des mineurs, les familles en situation de vulnérabilité, qui arrivent en Italie par les couloirs humanitaires. La structure pourra accueillir jusqu'à 60 personnes et visera principalement à offrir l'hospitalité aux réfugiés au cours des premiers mois suivant leur arrivée, pour les accompagner ensuite dans des parcours d'autonomie professionnelle et habitative.

La maison d'accueil est confiée à la Communauté de Sant'Egidio qui, comme cela est désormais notoire, a ouvert depuis 2015 les couloirs humanitaires pour des réfugiés syriens, venant de la Corne de l'Afrique et dernièrement de la Grèce, en particulier de l'île de Lesbos. Jusqu'à présent ont été accueillies et accompagnées dans leur processus d'intégration plus de 2 600 personnes, dont un grand nombre de mineurs".

