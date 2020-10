news

Soudan du Sud: les pourparlers à Rome viennent d'aboutir à un nouvel accord prévoyant un cessez-le-feu. Conférence de presse à Sant'Egidio, le 14 octobre à 12h

Place Sant’Egidio, 3a

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Après avoir vécu des mois difficiles et l'impossibilité de se déplacer dans le pays à cause de la pandémie de coronavirus, les délégations du gouvernement du Soudan du Sud, de l'opposition et de toutes les parties en conflit, se sont de nouveau réunies ces jours-ci à Rome, au siège de la Communauté de Sant'Egidio, où elles avaient signé la feuille de route pour le dialogue et la réconciliation, le 13 janvier dernier.

Au terme des pourparlers a été signé un nouvel accord prévoyant un cessez-le-feu ainsi que la poursuite du processus de paix, qui sera présenté en conférence de presse mercredi 14 octobre, à 12h, piazza Sant’Egidio 3a, en présence des représentants des diverses délégations et des médiateurs de la Communauté de Sant'Egidio.

Les journalistes, photographes et employés de l'audiovisuel désirant participer doivent demander une accréditation en indiquant, dans le formulaire ci-dessous, leur identité, afin que puissent être mises en oeuvre les mesures de prévention requises par la pandémie de coronavirus.