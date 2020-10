news

Journée mondiale de l'alimentation: un appel à la solidarité au moment où beaucoup ont faim. L'engagement de Sant'Egidio en faveur de la #nourriturepourtous

"Des millions d'hommes et de femmes ont faim chaque jour, une faim aiguë pour 135 millions d'entre eux en 2019. Un record au cours de ces dernières années, derrière lequel se cache le spectre de l'insécurité, du terrorisme et de la guerre: Yémen, Soudan du Sud, Nigéria, Congo, et Burkina Faso sont des terres qui connaissent la faim. Et ce ne sont pas les seules".

La faim est un problème que l'on ne peut affronter plus tard, comme le montre la récente attribution du Prix Nobel pour la paix au Programme alimentaire mondial de l'ONU — comme l'a récemment écrit Andrea Riccardi sur le Corriere della Sera. Cette reconnaissance arrive quelques jours seulement avant le 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la FAO (Food and Agriculture Organization).

En période de pandémie, la nourriture est la demande qui augmente le plus, de la part de qui vivait de travail informel dans les grandes périphéries urbaines des économies les moins développées; mais également de beaucoup qui, dans les pays les plus riches, souffrent de la crise économique provoquée par la crise sanitaire.

Dans tous les pays où elle est présente, Sant'Egidio met en oeuvre des initiatives pour lutter contre la crise alimentaire: outre les mense de la Communauté et les désormais traditionnels "dîners itinérants" pour les sans domicile, ont commencé les distributions de colis alimentaires, en Italie et ailleurs, à des personnes et à des familles appauvries par la diffusion du Covid.



Des initiatives sur le web pour "mettre autour de la table" la solidarité



La Communauté de Sant’Egidio a lancé la campagne "Nourriture pour tous” pour renforcer son engagement de soutien alimentaire à travers des mense, des points de distribution et des courses solidaires. Personnes sans domicile, familles et personnes âgées en sont les principaux bénéficiaires. L'objectif est de ne laisser personne seul et de faire appel à la solidarité de nombreuses personnes qui, face à la préoccupation devant le nombre croissant de personnes infectées, n'oublient pas ceux qui en ont le plus besoin. C'est la réponse donnée par qui vit comme tous les restrictions qu'imposent le sens des responsabilités et les normes sanitaires, et par qui sait que la solidarité est une porte à ne pas fermer.

Dans le cadre de la campagne "Nourriture pour tous", l'initiative du menu solidaire est un geste concret et à portée de main: sur la plateforme en ligne, il est possible d'offrir des repas, des biens de première nécessité et ce qui est indispensable pour une semaine, à l'aide d'une contribution personnelle.



Participe au menu solidaire »