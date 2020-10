news

Avec le pape François dans l'esprit d'Assise, pour redonner de l'espoir à un monde dépaysé par la pandémie. Les paroles de Marco Impagliazzo introduisent l'événement du 20 octobre "Paix et fraternité"

Marco Impagliazzo introduit la rencontre dans l'esprit d'Assise: "Personne ne se sauve seul. Paix et fraternité" :



"Personne ne se sauve seul. Paix et fraternité" est le titre que nous avons choisi cette année pour la prière pour la paix - la rencontre interreligieuse dans l'esprit d'Assise qui se tiendra, en raison de la crise du Covid-19, en une seule session, durant l'après-midi du mardi 20 octobre à Rome, sur la colline du Capitole. Nous sommes très heureux que cette rencontre puisse avoir lieu, car il y avait besoin et il y a besoin de paroles de paix, d'espérance, de paroles qui indiquent un avenir pour l'humanité, tant éprouvée par cette pandémie. Nous nous réjouissons de la participation du pape François à la rencontre, à laquelle seront également présents d'autres représentants importants des grandes religions du monde...





... Se tiendront bien sûr un temps de prière - chacun suivant sa propre tradition religieuse - ainsi que des discours, pour écouter et comprendre ensemble ce que les religions et les mondes religieux ont à dire à l'humanité, afin de trouver les chemins pour construire l'avenir après la pandémie, de ne pas se décourager, de ne pas être abasourdis, dépaysés, après avoir vécu des mois aussi durs, aussi difficiles, qui ont également provoqué et sont en train de provoquer une grande crise économique et sociale, qui frappe la vie de nombreuses personnes, et qui a rendu chacun plus pauvre. Ainsi, les paroles de la prière pour la paix seront des paroles importantes pour notre temps, elles seront très significatives - je l'espère - et donneront à nous tous davantage de courage, non seulement pour affronter personnellement cette crise, mais également pour redonner de l'espoir à ceux qui ont été le plus durement touchés. Nous suivrons une grande partie et même l'ensemble de la rencontre sur les réseaux sociaux, car peu de personnes pourront être physiquement présentes, en respectant les règles qui ont été établies en cette période, mais nous nous prendrons tous virtuellement dans les bras, et nous écouterons tous ces paroles qui redonneront - je crois, je l'espère - beaucoup d'espoir".