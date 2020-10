news

Le programme, les interventions, comment suivre en direct "Personne ne se sauve seul. Paix et fraternité" le 20 octobre

La rencontre internationale dans l'esprit d'Assise se tiendra à Rome

Personne ne se sauve seul

Paix et fraternité

Rencontre internationale - Prière pour la paix

Rome, 20 octobre 2020

Participer en ligne

Programme Interventions

Suivre en direct

Sur le site preghieraperlapace.santegidio.org, il est possible de trouver toutes les informations pour suivre la rencontre internationale dans l'esprit d'Assise "Personne ne se sauve seul. Paix et fraternité" qui se tiendra à Rome le 20 octobre, et à laquelle participeront le pape François, le président [de la République italienne] Mattarella ainsi que les responsables des religions.

Les canaux sociaux pour suivre l'événement