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21 octobre - Prière avec les saints depuis la basilique Sainte-Marie-au-Transtevere à 20 h

21 Octobre 2020 - ROME, ITALIE

Prière en streaming

Mémoire du bienheureux Giuseppe Puglisi, prêtre de l'Église de Palerme, tué par la mafia en 1993.

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