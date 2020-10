news

24 octobre. A l'occasion du 50e anniversaire du sacerdoce de Mgr Vincenzo Paglia, liturgie eucharistique depuis la basilique Sainte-Marie-au-Transtevere à 19h30

Aujourd'hui, 24 octobre, à 19h30, au cours de la liturgie eucharistique, en la basilique Sainte-Marie-au-Transtevere, nous rendrons grâce pour les 50 années de sacerdoce de Monseigneur Vincenzo Paglia.



Nous adressons tous nos voeux à don Vincenzo, qui depuis les débuts de la Communauté de Sant'Egidio, l’a accompagnée avec beaucoup de soin et d'affection, outre les engagements de son intense vie ecclésiale: il a en effet été pendant de nombreuses années curé de Sainte-Marie-au-Transtevere, puis évêque de Terni, responsable ensuite du Conseil pontifical pour la famille, et actuellement de l'Académie pontificale pour la vie ainsi que de l'Institut Jean-Paul II.

Ce soir, nous l'entourerons et l'embrasserons virtuellement, non seulement dans le Transtevere, mais également en ligne depuis de nombreuses régions du monde.