news

Un édifice pour les laboratoires de formation professionnelle: le don de Sant'Egidio à la prison de Mulanje, au Malawi

La nouvelle structure a été inaugurée le 24 octobre

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Un nouvel édifice - vaste et lumineux - destiné à des laboratoires de formation professionnelle (on y enseignera certains métiers comme la menuiserie, la couture et la plomberie) a été donné par la Communauté de Sant'Egidio à la prison malawienne de Mulanje.

La pratique et le fait de commencer à travailler permettra aux détenus d'avoir une source de revenus, aussi bien pendant la détention qu'à la fin de la peine, quand il sera nécessaire de se réintégrer dans la société et de subvenir aux besoins de leurs propres familles.

La construction est partie intégrante d'un projet de réhabilitation des détenus, dans lequel Sant'Egidio est engagée depuis longtemps dans les prisons du pays, en luttant pour la défense de la dignité des prisonniers et pour la garantie du respect de leurs droits.

Sant'Egidio est présente dans la prison de Mulanje depuis de nombreuses années, à tel point que l'amitié avec les prisonniers s'est transformée en un lien de fraternité: à l'intérieur de la prison est née une Communauté de Sant'Egidio, formée de détenus et de gardiens, qui se réunissent deux fois par semaine autour de la Parole de Dieu, pour prier en unité avec toutes les Communautés dans le monde.

Les Communautés de Sant'Egidio du Malawi visitent depuis de nombreuses années les détenus dans 14 des principaux centres de détention du pays, rejoignant ainsi 10 000 détenus environ, atténuant la dureté des conditions de vie avec des distributions de nourriture et d'autres biens, créant des liens d'amitié avec nombre d'entre eux. Depuis quelques années a également vu le jour une Law Clinic, avec la collaboration d'un groupe d'avocats aidant à avoir accès à un procès conforme au droit. Un projet qui a permis en l'espace de deux ans la libération de 50 détenus.

En outre, Sant'Egidio - avec un projet totalement autofinancé et réalisé gratuitement - a installé, dans les principales prisons du pays, des réservoirs d'eau potable, des pompes hydrauliques et des puits afin de garantir le droit à la santé et d'empêcher que la détention ne se transforme - comme cela arrive encore malheureusement - en une condamnation à mort en raison des maladies et des infections, causées par l'usage d'eau impure ou par l'absence d'eau.

L'apparition du Covid-19 en mars dernier a rendu encore plus difficile les conditions de vie des détenus, contraints à un isolement total pendant des mois, dans des lieux surpeuplés et avec peu de nourriture. Pendant le confinement, Sant'Egidio est restée proche: ne pouvant pas effectuer de visites, elle leur a envoyé des masques de protection, des produits désinfectants, du savon, de la nourriture et de nombreuses lettres.