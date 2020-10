news

La Communauté de Sant'Egidio adresse ses meilleurs voeux à Mgr Antoine Kambanda, archevêque de Kigali (Rwanda), nommé cardinal

La Communauté de Sant'Egidio se réjouit que Mgr Antoine Kambanda, archevêque de Kigali (Rwanda), ait été nommé cardinal. Elle adresse ses meilleurs voeux à un pasteur auquel elle est liée par une amitié qui a grandi au fil des années, de Rome au Rwanda, et se souvient de sa participation aux congrès "chrétiens et pasteurs pour l'Eglise de demain", ainsi que de son engagement en faveur de la réconciliation, de la paix et de la défense des plus pauvres.