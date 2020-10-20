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28 octobre - Prière avec les Apôtres depuis la basilique Sainte-Marie-au-Transtevere à 20h

28 Octobre 2020 - ROME, ITALIE

Prière en streaming

Fête des apôtres Simon de Cana, surnommé le Zélote, et Jude surnommé Thaddée

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