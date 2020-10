news

Centrafrique: la visite du ministre de la Santé, un an après l'ouverture de la clinique DREAM de Bangui

Un pas supplémentaire dans la collaboration entre Sant'Egidio et le ministère de la Santé de la République centrafricaine

A un peu plus d’une année du commencement des activités de la clinique DREAM de Bangui, le 20 octobre dernier, le ministre de la Santé, Pierre Somse, s'est rendu en visite dans l'établissement, marquant ainsi un pas en avant dans la collaboration entre la Communauté de Sant’Egidio et le ministère de la Santé de la République centrafricaine.

Pendant la rencontre, les résultats collectés pendant les plus de 12 mois d’activités du centre ont été présentés et le ministre a exprimé sa reconnaissance envers la Communauté de Sant’Egidio pour avoir introduit dans le pays des soins gratuits pour les maladies chroniques des adultes et des enfants, et a manifesté son appréciation pour la gestion informatique de la structure.

Le programme de gestion des données cliniques des patients, avec un système de télémédecine qui met en communication le personnel africain avec des centaines de spécialistes en Europe, a permis de fournir des prestations de haute qualité à des patients présentant des pathologies complexes et souvent associées. Plus de 2 500 patients ont ainsi reçu de l’assistance et 1 200 d’entre eux ont été pris en charge pour des pathologies complexes comme le diabète, l’hypertension, l’épilepsie et le VIH.

M. Somse a salué le personnel et écouté avec attention les témoignages des patients qui ont voulu raconter leur histoire, leurs problèmes de santé et les bienfaits que des soins constants et de qualité ont apporté à leur vie, en particulier les patients épileptiques, qui grâce à un bon diagnostic et des soins spécifiques ont pu reprendre une vie normale, en travaillant ou en étudiant.

La représentante de l’AICS RCA, l’Agence italienne pour la coopération au développement était également présente. L'AICS RCA est un organisme qui soutient le centre et grâce auquel la clinique DREAM sera dotée d’un laboratoire de base qui permettra d’améliorer le diagnostic.

Le même jour a été signé un accord de collaboration entre le CCU, le Centre Catholique Universitaire de Bangui, une institution importante de soutien à l’Université des Pères jésuites, et la Communauté de Sant’Egidio. Grâce à cette collaboration, davantage de jeunes séropositifs pourront être suivis et soignés auprès de la clinique DREAM de Bangui.