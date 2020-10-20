news

2 novembre - Mémoire de tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur depuis la basilique Sainte-Marie-au-Transtevere à 20h

2 Novembre 2020 - ROME, ITALIE

Prière en streaming

Mémoire de tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Nous nous souvenons en particulier des défunts dont personne ne se souvient et de tous ceux qui sont chers à notre cœur.

Partager Sur