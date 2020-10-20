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2 novembre - Mémoire de tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur depuis la basilique Sainte-Marie-au-Transtevere

2 Novembre 2020 - ROME, ITALIE

Prière en streaming

Nous ferons notamment mémoire des défunts dont personne ne se souvient et de tous ceux qui sont chers à notre cœur

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