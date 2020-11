news

La Communauté de Sant'Egidio récompensée par la Bavière pour son engagement en faveur de l'intégration des jeunes migrants

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

La Communauté de Sant'Egidio a reçu le Prix pour l'intégration 2020 décerné par le ministère de l'Intérieur de la Bavière pour son engagement dans le domaine de l'intégration des jeunes migrants et réfugiés dans la vie de la société. La motivation explicite: "le prix reconnaît l'engagement particulier en faveur de l'intégration dans la société d'adolescents et de jeunes adultes d'origine étrangère". Ceci est particulièrement important à un moment où en Europe les jeunes migrants sont souvent désorientés et risquent de céder à la tentation fondamentaliste. La motivation continue ainsi: "Outre l'aide à l'apprentissage de la langue, sont également proposées des activités permettant la connaissance réciproque, renforçant la cohésion sociale et stimulant les échanges interculturels".

L'Ecole de langue et de culture allemande de la Communauté de Sant'Egidio est présente depuis plus de 30 ans dans diverses villes allemandes. Outre l'enseignement de la langue, elle s'efforce d'intégrer les nouveux Européens dans la société en les faisant participer à l'histoire et à la culture de leur nouvelle patrie, et les invite en même temps à participer à un service avec la Communauté en aidant qui est plus pauvre qu'eux. Le fait que de nombreux nouveaux Européens soient impliqués dans le soutien aux sans-abri seuls et dans diverses activités culurelles est un aspect de l'intégration particulièrement réussi.