A Barcelone, le souvenir de la "nuit de cristal"

En streaming à 19h00

La Communauté de Sant'Egidio, avec la communauté juive de Barcelone, font cette année encore mémoire du pogrom qui marqua le début de la persécution des juifs en Allemagne. N'oublions pas que le langage empreint de haine et la propagande ouvrent les portes à la violence. En ce moment, rendu plus difficile par la pandémie, il est nécessaire de lutter contre toute manifestation d'intolérance et de racisme, et de travailler avec davantage de détermination en faveur de l'intégration et du vivre-ensemble.

Interviendront, outre les représentants de la municipalité et de la Generalitat de Catalunya:

Daniel Askenazi, rabbin de la communauté juive,

Armand Puig, recteur de l'université "Sant Pacià",

Dory Sontheimer, auteure,

Jaume Castro, Communauté de Sant'Egidio

Pour suivre l'événement en streaming sur Youtube, cliquer ici >>