news

9 novembre - Prière pour les malades depuis la basilique Sainte-Marie-au-Transtevere

9 Novembre 2020 - ROME, ITALIE

Prière en streaming
Malades

Fête de la dédicace de la cathédrale de Rome, la basilique des saints Jean Baptiste et Jean évangéliste au Latran. Prière pour l'Église de Rome. Souvenir de la «nuit de cristal», en 1938, début de la persécution nazie contre les juifs

Partager Sur