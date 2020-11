news

Malawi: DREAM, un programme déterminant pour l'endiguement de la pandémie et le développement du système de santé national

À la pointe de la lutte contre la Covid-19

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Même dans ce petit pays africain, si peu sous les projecteurs des informations mondiales, la pandémie de la Covid-19 continue de se propager, quoique avec moins d'intensité que lors de la première vague. Cependant, les formations sanitaires du pays sont insuffisantes pour faire face à l'urgence et c'est pour cette raison que le programme DREAM joue un rôle déterminant dans la maîtrise de l'infection.

Le laboratoire de Blantyre a analysé à lui seul 20% des prélèvements effectués au Malawi et il est le premier pour le nombre de tests traités. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le programme DREAM de la Communauté de Sant’Egidio est au service de ce pays africain, réalisant des tests PCR pour détecter l’infection au coronavirus. Diagnostiquer les cas symptomatiques et tester les personnes, en particulier les nombreux Malawites revenant d'Afrique du Sud en raison de la crise économique, a permis de contenir la contagion.

Dès le départ, le programme DREAM a joué un rôle crucial dans le diagnostic, le traitement et le suivi des patients. Depuis 2005, ses laboratoires traitent des échantillons pour les tests de base, la charge virale, les CD4, le diagnostic précoce sur DBS pour les nouveau-nés de mères séropositives et les tests de résistance aux médicaments. En collaboration avec le Ministère de la Santé, le programme couvre les besoins de la zone centrale et méridionale, les zones les plus peuplées du Malawi.

Accréditation internationale des laboratoires.

La certification ISO a été récemment obtenue par les laboratoires DREAM de Balaka et Blantyre; c'est le résultat d'un long processus. Ce sont les premiers laboratoires à recevoir une accréditation internationale au Malawi, où les installations fonctionnent dans des zones sous-développées où l'approvisionnement en électricité et en eau n'est pas toujours garanti. En plus des longues années de travail et de collaboration entre biologistes européens et africains, la norme a été atteinte grâce à des innovations technologiques, comme dans le cas de Balaka, qui est située dans une zone profondément rurale. Pour y accéder il n'y a même pas de route asphaltée, les derniers kilomètres sont parcourus sur un chemin de terre.

La rencontre avec le ministre de la Santé.

Le nouveau ministre de la Santé Hon. Khumbize Kandodo Chiponda a salué les activités des laboratoires lors d'une réunion tenue début novembre avec une délégation de DREAM et avec le Dr Rose Nyerenda, directrice de l'Unité VIH.

Outre les interventions de traitement et de prévention du sida, les autres activités du programme de Sant’Egidio ont été présentées: le traitement des maladies non transmissibles, la télémédecine, la prévention et le traitement des cancers féminins.

Des discussions ont eu lieu quant aux nouveaux défis pour la santé au Malawi et les collaborations futures avec le ministère de la Santé pour les nouveaux services que DREAM met en place pour la neurologie, l'épilepsie, l'audiologie et le diagnostic précoce du cancer du sein; qui enrichissent la contribution de près de 20 ans que la Communauté a rendu à la santé publique au Malawi.