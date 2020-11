news

Un nouveau centre d'accueil de jour pour les pauvres de Moscou

Dans la capitale russe, un lieu d'accueil et de repos pour les sans-abri

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Les amis de la Communauté de Sant’Egidio ont ouvert un deuxième centre d'accueil de jour à Moscou où les sans-abri, les personnes âgées et les migrants pourront recevoir des vêtements, des colis alimentaires et des équipements de protection anti-covid (masques et gants).

L'inauguration du nouveau centre a eu lieu le samedi 7 novembre, en présence des premiers invités et de ceux qui aideront à la réalisation de ce projet.

La Fédération de Russie, actuellement le quatrième pays au monde pour le nombre d'infections, traverse une période de crise économique grave, avec une augmentation conséquente du nombre de personnes en difficulté.

Cependant, ces derniers mois, ceux qui aident généreusement la Communauté dans divers services aux pauvres se sont multipliés.

Le nouveau centre de la Communauté, construit grâce au soutien du Fonds pour le développement de la société civile mis en place par l’administration de la présidence de la Fédération de Russie, sera un lieu supplémentaire où les pauvres de Moscou pourront trouver amitié et hospitalité.