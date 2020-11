news

Soudan du Sud, Sant'Egidio: un accord a été trouvé à Rome pour contrôler le cessez-le-feu. L'Italie apportera son aide en termes d'entraînement et de conseil militaire

Conférence de presse

Cet après-midi, en conférence de presse, ont été rendus publics les résultats de la deuxième session de négociations pour la paix au Soudan du Sud, qui se sont tenus depuis le 9 novembre jusqu'à aujourd'hui, sous la médiation de la Communauté de Sant'Egidio.

Les délégations militaires de l'opposition armée (SSOMA), non signataire de l'accord de paix en septembre 2018, ainsi que du gouvernement d'unité nationale de la République du Soudan du Sud, se sont rencontrées pour discuter les conditions concrètes d'adhésion au cessez-le-feu et des éventuelles vérifications des violations.

Comme l'a expliqué le secrétaire général de la Communauté de Sant'Egidio, Paolo Impagliazzo, au cours de la session, suite à des discussions approfondies le SSOMA a décidé d'adhérer au mécanisme militaire international à partir du 1er janvier 2021, ce qui permettra au SSOMA d'avoir ses propres représentants au sein de la direction ainsi que dans les diverses structures aux niveaux régional et local du CTSAMVM (Ceasefire and Transitional Security Arrangements, Monitoring and Verification Mechanism).

A partir du 1er janvier seront sélectionnés, entraînés et déployés les officiels militaires du SSOMA dans les diverses structures du mécanisme de monitorage dans lequel siègent déjà les représentants du gouvernement, selon un chronogramme établi par l'organisation régionale de la Corne de l'Afrique (IGAD). A partir de ce moment-là les militaires des deux parties travailleront ensemble.

Il s'agit d'un pas en avant important pour garantir la fin des violences, la protection des populations civiles, le libre accès pour les organisations humanitaires et la poursuite du dialogue politique entre les parties, comme l'ont souligné tous les protagonistes de la conférence de presse: outre Paolo Impagliazzo pour la Communauté de Sant'Egidio, étaient également présents Emmanuel Rabi pour le gouvernement, ainsi que le général Samuel Lado pour le SSOMA.

Un remerciement particulier a également été exprimé à destination du ministère de la Défense italien, qui est intervenu au cours des pourparlers à travers l'amiral Gianfranco Annunziata. L'armée italienne apportera en effet son aide quant aux procédures d'entraînement et de conseil militaire.

