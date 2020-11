news

«Tends ta main au pauvre»: la IVe Journée mondiale des pauvres avec le pape, à Rome et dans le monde

«Tends ta main au pauvre» (cf. Sir 7, 32). La sagesse antique a donné à ces mots l'importance d'un code sacré à suivre dans la vie. Ils résonnent aujourd'hui avec toute leur charge de sens pour nous aider, nous aussi, à focaliser le regard sur l'essentiel et à surmonter la barrière de l'indifférence.

La pauvreté revêt toujours des aspects différents, qui nécessitent une attention à chaque condition particulière: dans chacune d'elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus, qui a révélé être présent dans ses frères les plus faibles (cf. Mt 25, 40).

Message du pape François pour la Journée mondiale des pauvres 2020

Dimanche 15 novembre, en des jours marqués par la pandémie de coronavirus, la Communauté de Sant’Egidio célèbre dans le monde entier la quatrième Journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François.

À l'heure où le pessimisme et la résignation semblent prévaloir, la Journée mondiale des pauvres, grâce à la contribution de nombreux bénévoles, est l'occasion d'envoyer un message d'espoir, à commencer précisément par la solidarité.

A Rome, la Communauté participera à la célébration dans la basilique Saint-Pierre avec un groupe de sans-abri dont elle partage l'amitié tout au long de l'année. De 11h à 14h à la mensa, Via Dandolo 10, un groupe de "nouveaux Européens" (originaires de différents pays et désormais intégrés) effectuera une distribution extraordinaire de colis alimentaires.

Nombreuses seront les initiatives de solidarité avec les pauvres, toujours dans le respect des réglementations anti-Covid, également dans d'autres villes italiennes et dans le monde. En voici quelques-unes.

Dans une période difficile, où nous sommes tous appelés à éviter la propagation du virus et à garder une distance physique avec les autres, la Journée mondiale des pauvres nous rappelle à quel point il est important de ne pas céder à la tentation de l'indifférence, en envoyant un message fort de solidarité et prouver une fois de plus que personne ne se sauve seul.

Les rendez-vous de Sant'Egidio dans le monde:

Rome

Mensa de la Via Dandolo: distribution de repas à emporter

Ouverture de la structure d'accueil Casa di Heidi pour les sans-abri pendant l'urgence liée au froid de l'hiver, créée en collaboration avec les Caritas XXIV Prefettura et la municipalité du IX arrondissement de Rome

Oratorio San Paolo Ostiense: collecte de nourriture et de cadeaux pour les pauvres

Villetta de la miséricorde

Italie

BOLOGNE

Participation à la liturgie avec quelques amis sans-abri en présence du card. Matteo Zuppi dans la cathédrale San Pietro à 10h30, puis distribution du déjeuner à emporter

CATANE

Collecte de denrées alimentaires au siège, Via Castello Ursino 4, de 15h30 à 18h30

Livraison de courses au domicile des personnes âgées de 15h30 à 18h30

Livraison à domicile de kits scolaires et de livres de contes, par les Jeunes pour la Paix, aux enfants de l'École de la Paix de 16h00 à 18h00

GÊNES

Ouverture extraordinaire de la mensa, Piazza S. Sabina 2, de 16h30 à 19h00

Ouverture extraordinaire des douches et de la "blanchisserie du pape François" pour femmes sans domicile, via Balbi, de 10h à 12h

Livraison de kits scolaires à tous les enfants et jeunes des Ecoles de la Paix, contraints d'observer la quarantaine à domicile

Les enfants de l'Ecole de la Paix remettront, dans les maisons de retraite, des lettres écrites aux personnes âgées sous le signe de l'amitié

NAPLES

"Déjeuner itinérant" dans la ville pour les sans-abri

PADOUE

A 11h30: liturgie en l'église de l'Immaculée, Via Belzoni 71

Distribution de repas à emporter aux personnes en difficulté

PARME

Distribution de colis pour les familles en difficulté au siège, Borgo Santa Caterina 12, de 10h30 à 11h30, puis liturgie en l'église Santa Caterina à 11h30

TRIESTE

Livraison de déjeuners au domicile de personnes âgées

Durant la liturgie en l'église San Giuseppe, Via dell'Istria 62, à 17h30, des messages seront bénis à l'intention des personnes âgées vivant en institution, avant de leur être remis

Europe

BELGIQUE

Anvers

La mensa Kamiano sera ouverte pour les plus pauvres de la ville

Les jeunes du mouvement Europeans for peace distribueront des repas à bord de la "Kamianomobile"

Bruxelles

Une aide sera apportée pour servir les repas dans une maison de retraite

Liège

La mensa Kamiano distribuera aux pauvres de la ville des "repas de fête" à emporter

Un grand jeu aura lieu avec les enfants de l'Ecole de la Paix

FRANCE - Paris - Charenton

La Communauté a demandé aux paroissiens de préparer un repas chaud pour les sans domicile fixe. Beaucoup ont accepté l'invitation. Les repas seront ensuite distribués par les Jeunes pour la Paix

ALLEMAGNE

Würzburg

Après la messe, distribution de petits cadeaux aux personnes âgées vivant en maison de retraite et aux pauvres de différents quartiers

Munich

La mensa pour les pauvres sera ouverte

PAYS-BAS

Amsterdam

Manifestation avec l'évêque Hendriks pour inviter à être attentifs aux réfugiés et aux couloirs humanitaires

Apeldoorn

La mensa “tavolo di Francesco” servira des repas, en tenue de fête

Au cours de la liturgie sera béni le nouvel autel des pauvres

Roosendaal

Prière particulière dédiée aux pauvres

POLOGNE

Poznan

Lancement de la première édition du guide «Où dormir, manger, se laver», réalisé pour les sans-abri et pour ceux qui souhaitent les aider

Ce guide pour Varsovie et Poznan est également disponible sur une application, qui peut être téléchargée gratuitement grâce à ce lien

Varsovie

Préparation de colis spéciaux contenant des aliments non périssables et un repas chaud, pour une centaine de personnes, qui seront distribués dans des lieux isolés et périphériques où vivent les sans domicile: baraques, maisons abandonnées, parcs, caravanes.

ESPAGNE

Barcelone

Samedi 14 novembre, la mensa sera ouverte, et un "dîner itinérant" aura lieu

Dimanche 15 novembre, une liturgie avec les pauvres aura lieu dans la basilique Sant Just i Pastor

Madrid

La Communauté participera à la liturgie célébrée dans la cathédrale par le card. Osoro, puis se tiendra un déjeuner avec les amis de la rue et les personnes âgées

UKRAINE - Kiev

Distribution spéciale de nourriture à plusieurs centaines de personnes

Amérique

ARGENTINE - Buenos Aires

Dans la basilique San Josè de Flores, à 12h00, liturgie en mémoire de toutes les personnes décédées récemment dans la rue et des personnes âgées décédées de la Covid-19 ces derniers mois en institution. La liturgie sera présidée par Mgr Ernesto Giobando, évêque auxiliaire de Buenos Aires, dans l'église où le pape François a découvert sa vocation sacerdotale

GUATEMALA - Alta Verapaz

Dimanche, les Communautés distribueront des repas à ceux qui ont perdu leur maison suite à la tempête tropicale Eta, et rendront visite, en apportant le déjeuner, aux sans-abri actuellement hébergés dans les maisons mises à disposition par le maire

HONDURAS - Tegucigalpa

La Communauté sera présente aux côtés des personnes qui habitaient le long du fleuve Choluteca, déplacées suite à la tempête tropicale Eta, et commencera avec elles à reconstruire les maisons endommagées

MEXIQUE

Mexico

Visite aux personnes âgées en maison de retraite

Guadalajara

Visite et préparation du déjeuner pour les migrants accueillis au sein de la maison Rifugio del Migrante

Puebla

Visite aux amis de la rue et distribution de repas

Afrique

BURUNDI

Bujumbura

Repas avec les enfants des Ecoles de la Paix et des personnes âgées des quartiers périphériques

Kayanza

Distribution de nourriture à des familles de la communauté pygmée, qui à cause de la pandémie ont dû abandonner la forêt et vivre dans les périphéries de la ville

BENIN

Cotonou

Repas avec les enfants des rues

Natitingou

Célébration dans la cathédrale et repas avec les pauvres

CAMEROUN

Douala

Visite au camp de déplacés (quartier de Makepe-Missoke) provenant de l'ouest anglophone du pays

Yaoundé

Visite et aide aux personnes âgées ainsi qu'aux enfants des rues dans les quartiers d'Obili, Essos, Melen et Mvan

COTE D'IVOIRE - Abidjan

Visite et distribution d'aides à l'hôpital psychiatrique de Bingerville ainsi qu'au bidonville des anciens lépreux de Marchoux. Distribution au cours de la semaine de kits scolaires aux enfants des bidonvilles qui ont repris l'école depuis peu

CONGO RDC

A Uvira et Goma, dans les prisons, distributions de dons aux détenus, qui ont particulièrement souffert en ce temps de pandémie

KENYA - Nakuru

Distribution de repas aux enfants des rues

MALAWI

Blantyre : repas offert aux personnes âgées, ainsi qu'aux enfants en difficulté

Namandaje : la Communauté se rassemblera pour construire la maison d'une femme âgée vivant dans la rue

Chikwawa : distribution aux enfants de l'Ecole de la Paix de tenues scolaires, de stylos, de cahiers et de savon

Lilongwe : repas avec les personnes âgées à la maison de la Communauté

Mzuzu : repas avec les personnes âgées à la maison de la Communauté et distribution de colis

MOZAMBIQUE

Maputo : distribution de repas aux sans domicile

Beira : distribution de masques de protection à la prison centrale, distribution de repas aux enfants des rues, visite aux personnes âgées dont les maisons ont été détruites par le cyclone Idai

Nampula : distribution de kits alimentaires et de savon dans le camp de Corrane pour les déplacés de Cabo Delgado

Pemba : distribution de kits alimentaires et de savon aux déplacés de Cabo Delgado

AFRIQUE DU SUD - Pretoria

"Repas itinérant" pour les sans domicile fixe

ZAMBIE - Lusaka

Visite et distribution de biens de première nécessité à l'institut Matero Aftercare center qui accueille des personnes âgées et des malades psychiques

Asie

INDONÉSIE

Jakarta

Fête pour les personnes âgées à l'extérieur d'une maison de retraite

Prière en ligne

Kedoya

Distribution de repas et de dons à la mensa de Sant'Egidio