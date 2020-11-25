news

Dans un mois c'est Noël... il sera différent, mais avec les amis de toujours. Cette année encore, nous offrons un noël aux plus pauvres et aux plus fragiles

25 Novembre 2020

Noël

Partager Sur



Dans un mois c'est Noël... il sera différent, mais avec les amis de toujours. Cette année encore, nous offrons un noël aux plus pauvres et aux plus fragiles
Dans un mois c'est Noël... il sera différent, mais avec les amis de toujours. Cette année encore, nous offrons un noël aux plus pauvres et aux plus fragiles