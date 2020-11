news

L'Amérique centrale frappée par deux violents ouragans. La Communauté de Sant'Egidio s’engage avec de l'aide d'urgence aux côtés des populations affectées

En novembre, l'Amérique centrale a été frappée par deux très violents ouragans et une tempête tropicale qui a touché notamment les territoires du Honduras, du Guatemala et du Nicaragua. La violence destructrice de ces ouragans est causée par les changements climatiques qui ont conduit à une hausse, jamais enregistrée ces derniers temps, des températures de l'océan Atlantique.

Le premier ouragan, appelé ETA, a frappé une vaste zone, de la côte atlantique du Honduras à Alta Verapaz au Guatemala. Le second, appelé IOTA, a plutôt touché la région atlantique du Nicaragua, entraînant la mort et des destructions sur des centaines de kilomètres. Le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies estime qu'il y a environ 900 000 personnes touchées au Guatemala, 200 000 au Honduras et 40 000 au Nicaragua.

En plus des dommages causés aux habitations et aux voies de communication, les inondations continuent et la force de ces deux ouragans affecteront la récolte à venir, déjà partiellement avariée. Cela exercera une pression sur l'agriculture de subsistance et, bien qu'elle n'en soit encore qu'à ses débuts, il est clair que l'urgence alimentaire de 2021 s'étendra à des milliers de personnes en raison des inondations.

La Communauté de Sant'Egidio de la province d’Alta Verapaz, au Guatemala, s’est immédiatement mobilisée pour aider les personnes les plus vulnérables en obtenant une auberge de la municipalité de Coban pour accueillir les sans-abri de la ville qui ont passé des jours entiers sous l'eau.

Ils ont également distribué de la nourriture à ceux qui avaient une maison endommagée et qui se sont soudainement retrouvés sans-abri, exposés aux éléments.

Dans les semaines à venir, la reconstruction de petites maisons sera entamée pour certaines personnes âgées qui ont perdu leur logement.

Au Honduras, dès que les routes ont été rouvertes au transit, la Communauté a visité les lieux touchés par les inondations à la périphérie de Tegucigalpa et dans des zones plus rurales, offrant des repas et des vêtements à ceux qui avaient tout perdu.

Au Honduras également, la reconstruction de maisons pour les familles fragiles va commencer.

Au Nicaragua, la Communauté de Managua a organisé une caravane humanitaire qui a atteint certains villages touchés de la région atlantique, apportant de la nourriture et des couvertures aux familles les plus démunies.