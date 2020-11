news

L'Esprit d'Assise arrive au Pakistan avec la rencontre de prière pour la paix "No one is saved alone. Peace and fraternity" à Faisalabad

Au Pakistan, à Faisalabad, s'est tenue hier la Rencontre de Prière pour la Paix dans l'Esprit d'Assise, en continuité avec l'événement de Rome: No one is saved alone. Peace and Fraternity.

En collaboration avec le diocèse de Faisalabad, la Communauté de Sant'Egidio a invité des hommes et des femmes de différentes religions pour un moment de dialogue et de prière.

Lors de la rencontre qui s'est tenue dans le jardin de la cathédrale, après le discours d'ouverture par le responsable de Sant'Egidio, Natan Gill et l'évêque de Faisalabad, Mgr Indrias Rehmat, les représentants des chrétiens évangéliques ainsi que de certaines associations musulmanes et sikhs ont pris la parole.

Après la lecture de l'Appel de Rome 2020, les participants ont chacun allumé une lumière au chandelier de la Paix.

Il s'agit de la première des deux Rencontres pour la Paix qui ont lieu cette année au Pakistan et qui répondent à la grande demande de paix qui existe dans ce pays auquel Sant'Egidio veut répondre par son engagement au dialogue et la rencontre entre communautés religieuses. La prochaine rencontre aura lieu dans quelques jours à Lahore.