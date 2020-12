news

Villes pour la vie 2020: dans le monde entier les villes s'illuminent pour dire "non à la peine de mort"

Le 30 novembre de Rome, où a été illuminé le Colisée, à des centaines d'autres lieux

Le 30 novembre 1786 était abolie, pour la première fois, la peine de mort dans un Etat, le Grand duché de Toscane. Depuis, un long chemin a été parcouru, conduisant à l'abolition de la peine capitale dans le monde. Il reste toutefois encore beaucoup à faire contre cet instrument, particulièrement inhumain mais également inutile, étant donné qu'il n'est pas dissuasif et réduit les Etats au rang d'exécuteurs d'injustice.

Aujourd'hui, le monument le plus célèbre de Rome, à cette occasion, sera illuminé au terme du séminaire en ligne #stand4humanity et servira de toile de fond pour une spectaculaire vidéoprojection. Ces jours-ci, déjà, de nombreuses villes - plus de 2 300 - ont commencé à illuminer leurs propres monuments pour dire "non" à la peine de mort. Il s'agit désormais d'un mouvement impliquant des milliers de personnes de tous les continents et qui a réussi, à travers un patient travail collectif et des relations avec les différents gouvernements, à diminuer le nombre de pays mainteneurs.

Soyez du côté de l'humanité #stand4humanity #nodeathpenalty

Invoyez-nous les photos des monuments illuminés de votre ville à [email protected]

Au cours du séminaire en ligne qui s'est tenu le 30 novembre, des experts, activistes, témoins et acteurs de la société civile d'Afrique, Asie, Europe et Amérique du nord ont approfondi les thématiques sur l'injustice de la peine de mort.

LUNDI 30 NOVEMBRE

