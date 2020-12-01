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Prière de Marie, Mère du Seigneur, avec la Communauté de Sant'Egidio

1 Décembre 2020 - ROME, ITALIE

Prière en streaming

Mémoire du Bienheureux Frère Charles de Jésus (Charles de Foucauld), "frère universel", tué en 1916 dans le désert algérien où il vivait dans la prière et la fraternité avec le peuple touareg.

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