news

La Communauté exprime sa tristesse et ses condoléances suite à la disparition de Mgr Henri Teissier. "Bâtir la paix est le centre de notre mission", affirmait-il lors de sa dernière rencontre

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

La Communauté de Sant'Egidio exprime sa tristesse quant au décès de Mgr Henri Teissier, archevêque émérite d'Alger, qui s'est éteint à Lyon, à l'âge de 91 ans, à l'aube du 1er décembre, le jour de la fête du bienheureux Charles de Foucauld. Avec Mgr Teissier, c'est une grande figure de l'Eglise en terre d'islam qui disparait.

L'un de ses livres est intitulé, de manière significative, Église en Islam, et porte sur l'expérience de l'Eglise d'Algérie, lui-même ayant vécu en Algérie pendant plus de 60 années, engagé dans le dialogue interreligieux et en faveur de la cohabitation pacifique. Successeur du cardinal Léon-Etienne Duval sur la cathèdre d'Alger, Mgr Teissier avait vécu le passage de l'Eglise au sein de la nouvelle Algérie indépendante, dans un nouveau pays musulman indépendant de la France.

Sa relation avec la Communauté de Sant'Egidio, en particulier avec Andrea Riccardi et Marco Impagliazzo, remonte aux années '80s, au moment de l'engagement conjoint en faveur du dialogue et de la paix ainsi que d'une compréhension réciproque entre christianisme et islam en des temps difficiles, notamment ceux de la grave crise et du conflit interne à l'Algérie à la fin des années '90s. L'amitié avec la Communauté l'avait conduit plusieurs fois à participer aux initiatives interreligieuses de Sant'Egidio et, plus récemment, à la prière pour la paix de Madrid en septembre 2019.

Mgr Teissier a également été accueilli plusieurs fois à la prière de la Communauté à Santa Maria in Trastevere, la dernière fois en mai de la même année. A cette occasion, il avait dit au sujet du rapport entre l'Eglise et l'islam: “Nous sommes tous ensemble enfants de Dieu et il faut bâtir la paix, qui est le centre de notre mission". Son dernier message adressé à la Communauté date d'octobre 2020, à l'occasion de la prière pour la paix dans l'esprit d'Assise au Capitole, à laquelle il n'avait pu participer en raison de la pandémie. Voici ses mots:

“Chers amis,



Dans l'actuel contexte que traverse la France, cette journée de prière pour la paix sera une heureuse contribution pour revenir à la "fraternité" que le pape François nous invite à vivre dans sa dernière encyclique Fratelli tutti.

En communion,

Henri Teissier”

Avec Mgr Teissier, c'est l'une des avant-gardes du dialogue avec l'islam qui s'en va, en un temps marqué par de nombreux conflits et crises, toujours à la recherche de rencontres sincères, loin de celles que frère Christian de Chergé dans son testament définissait "les caricatures de l'islam". La Communauté de Sant'Egidio est proche de l'Eglise d'Algérie, de la famille et des amis de Mgr Teissier, convaincue qu'ensemble nous pouvons – comme le disait frère Christian – immerger notre regard dans celui du Père "pour contempler avec lui Ses enfants de l'Islam tels qu'il les voit, tous illuminés de la gloire du Christ, fruit de Sa Passion, investis par le Don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion, en jouant avec les différences".



Rome, 1er décembre 2020 – fête du bienheureux frère Charles de Foucauld