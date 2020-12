news

Lahore est la nouvelle étape de l'Esprit d'Assise au Pakistan. La rencontre de prière pour la paix dans la capitale du Pendjab

Lahore est la nouvelle étape de l'Esprit d'Assise au Pakistan. La Communauté, avec l'archidiocèse, a convoqué des représentants religieux pour organiser, dans le plus grand respect des règles de distanciation anti-covid, une rencontre de prière pour la paix en continuité avec l'événement de Rome: "No one is saved alone. Peace and Fraternity".

L'archevêque de Lahore, Mgr Sebastian Francis Shah, le Maulana Abdul Kabir Azad, imam de la mosquée historique Badshahi, qui a longtemps participé au parcours des rencontres internationales pour la paix de la Communauté, le Grand Mufti de Lahore, Maulana Mubashir Hussain et d'autres représentants évangéliques ainsi que des autres églises chrétiennes y ont participé.

Les travaux ont été ouverts par le message du Pape François pour la rencontre à Rome et introduits par le représentant de Sant'Egidio Gary Mushtaq, qui a souligné l'importance de cette rencontre, en particulier dans une période de peur et d'incertitude due à la pandémie.

Toutes les personnes présentes ont voulu rappeler l’importance de l’Esprit d’Assise en tant que « don fait par les chrétiens à tout le pays » comme l’a dit Mgr Shah et « un chemin de paix, qui renforce notre volonté de lutter courageusement contre la haine et la violence, et nous pousse à protéger nos frères d'une autre religion », comme l'a déclaré Maulana Azad.

Après la lecture de l'Appel pour la paix 2020, signé par tous les participants, chacun a allumé une lumière au chandelier de la paix et une délégation d'enfants a remis l'appel aux autorités présentes.