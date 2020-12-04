news

Mémoire de Saint Jean Damascène, prière de la sainte Croix avec la Communauté de Sant'Egidio

4 Décembre 2020 - ROME, ITALIE

Prière en streaming

Saint Jean Damascène, Père de l'Eglise et moine, qui a vécu à Damas au 8ème siècle, distribue ses biens aux pauvres et entre dans la Laura de San Saba, près de Jérusalem. Prière pour les chrétiens en Syrie.

Partager Sur