Une vision commune de fraternité et de paix: la lettre du Patriarche Bartholomée Ier à Andrea Riccardi, suite à la rencontre pour la paix de Rome

Le patriarche oecuménique Bartholomée Ier, archevêque de Constantinople, a été l'un des protagonistes de la rencontre dans l'esprit d'Assise qui s'est tenue en octobre dernier, sur le thème "Personne ne se sauve seul. Paix et fraternité". Il a écrit une lettre sur l'importance de ce moment à Andrea Riccardi, dont nous publions la traduction en français:

Au professeur Andrea Riccardi, auquel va toute notre estime, fondateur de la Communauté de Sant'Egidio que nous aimons tant dans le Seigneur: que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous.

C'est avec un immense plaisir que nous vous envoyons cette lettre patriarcale de remerciement, afin d'exprimer notre gratitude à vous ainsi qu'à la Communauté de Sant'Egidio, pour la généreuse invitation et pour l'accueil réservé à notre modeste personne ainsi qu'aux leaders religieux de toutes les confessions, durant la "rencontre internationale de prière pour la paix" de cette année, intitulée "Personne ne se sauve seul - Paix et fraternité".

Vraiment, c'est avec une joie profonde que nous avons partagé la fraternité et l'amour qui définissent votre Communauté, et pris part à un dialogue exceptionnel et aussi bien accueilli qui touche le coeur – l'essence même du message évangélique. Dans notre responsabilité sacrée d'être “prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous (...) avec douceur et respect” (Première lettre de Pierre 3,15), nous nous sommes réjouis de profiter de cette occasion pour renforcer nos liens fraternels.

Depuis notre Centre Sacré, nous supplions le Seigneur de continuer à bénir votre vénérable Communauté et de nous aider tous à mettre en oeuvre la vision commune que nous partageons et qui a été la mieux formulée par le Seigneur avant Sa Passion: “Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé” (Jean 17,21).

Patriarcat Oecuménique, 2 novembre 2020

Votre dévoué Bartholomée Ier

[traduction de la rédaction]