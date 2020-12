news

Présentation du livre d'Andrea Riccardi et Marco Impagliazzo "Rome : l'Eglise et la ville au XXe siècle"

VIDEO

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Présentation du livre "Roma. La Chiesa e la città nel XX secolo" d'Andrea Riccardi et Marco Impagliazzo, préfacé par le cardinal De Donatis, rétransmise sur la télévision Telepace et en streaming sur les pages Facebook du diocèse de Roma et de la Communauté de Sant'Egidio.

Intervenants:

cardinal Angelo DE DONATIS,

cardinal Pietro PAROLIN ,

don Gerardo CURTO,

Linda GHISONI,

Adriano ROCCUCCI,

Umberto GENTILONI SILVERI.

Modérateur : monseigneur Walter INSERO.

En présence des auteurs : Andrea RICCARDI et Marco IMPAGLIAZZO