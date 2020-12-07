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Prière pour les malades avec la Communauté de Sant'Egidio

7 Décembre 2020 - ROME, ITALIE

Prière en streaming

Mémoire de Saint Ambroise (†397), évêque de Milan. Pasteur de son peuple, défenseur des pauvres et des faibles contre toute oppression, il défend avec force l'Église face à l'arrogance de l'empereur.

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