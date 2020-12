news

En librairie à partir du 10 décembre : Les personnes âgées et la Bible, Lectures spirituelles de la vieillesse. Un livre pour comprendre en quoi les personnes âgées sont la "pierre angulaire" pour la reconstruction de la société

Maria Cristina Marazzi, Ambrogio Spreafico, Francesco Tedeschi, préface d'Andrea Riccardi

Le nombre de personnes âgées a augmenté. Leur âge moyen a augmenté.

Voilà la réalisation d'un rêve ancien de l'humanité : vivre longtemps, repousser les frontières de la mort le plus loin possible, une véritable "bénédiction". Mais nous ne pouvons pas cacher un paradoxe : une telle bénédiction est devenue une "malédiction" dans de nombreux cas. Un drame pour beaucoup et un problème social global.

La lecture de la Bible nous aide à mieux comprendre la valeur des personnes âgées : comment elles appartiennent, de manière pertinente, à l'histoire humaine et religieuse.

Voici le sens de ce livre, une réflexion sur les figures "âgées" de la Bible - Noé, Abraham, Job, Zacharie, Siméon et Anne, Nicodème... - dans leur rapport avec la vie et avec les jeunes, résultat d'une expérience de plusieurs décennies d'amitié de la Communauté de Sant'Egidio avec les personnes âgées.

Les "aînés de la Bible", de différentes manières, ont eu une importance dans l'histoire en raison de leur foi et leur humanité. Nous avons peut-être perdu, en partie, le sens de la "bénédiction", mais la Bible nous aide à le retrouver. Et ce sens de la vie rayonne et s'étend à toutes les saisons de l'existence. Placer les personnes âgées au cœur de la famille, de la communauté ou de la société est le commencement d'un changement humain radical, que nous avons appelé "révolution communautaire".

Les personnes âgées sont la "pierre angulaire" sur laquelle la reconstruction de la société peut commencer". Extrait de la préface d'Andrea Riccardi.