Lancement aujourd'hui ! En un clic, avec votre aide, nous préparerons un #Noëlpourtous

Du 7 au 28 décembre, campagne de dons pour un Noël solidaire

"Un Noël différent, mais avec les amis de toujours." Et même plus. Car si au cours de ces mois, la pauvreté et le désarroi ont augmenté pour beaucoup de personnes, notre amitié doit être plus forte, notre affection doit être plus chaleureuse, notre engagement doit être plus grand afin que Noël soit le commencement d'une nouvelle famille, une annonce d'espérance qui atteindra tout le monde, et ce sera un #Noëlpourtous.

Des repas et des cadeaux dans de nombreuses villes pendant toute la période des fêtes de Noël, en respectant les mesures nécessaires pour prendre soin des nombreux pauvres, anciens et nouveaux, qui au cours de ces mois ont connu des difficultés croissantes. Il suffit de penser que depuis mars dernier, la Communauté a créé plus de 50 nouveaux centres de distribution alimentaire en Italie et - en respectant les mesures de prévention nécessaires - dans ses mensa, elle en est venue à servir plus de 6 000 repas par semaine.

Du 7 au 28 décembre, il vous est possible d'offrir Noël à ceux qui en ont le plus besoin par un don !

En Italie, par un appel de son téléphone fixe ou par sms au numéro 45586. La valeur du don sera de 2 euros pour chaque sms envoyé par téléphone portable Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali ; 5 et 10 euros depuis le réseau fixe Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb et Tiscali ; 5 euros pour les appels depuis le réseau fixe Twt, Convergenze, PosteMobile.