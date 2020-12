news

L'engagement des Jeunes pour la Paix pour détruire le mur de l'exclusion commence avec les enfants des périphéries

Reportage (IT) à Primavalle, l'un des premiers quartiers de Rome où Sant'Egidio s'est implanté

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Donner de l'espace à l'amitié, au partage et à la paix, même lorsque la pandémie rend plus difficile la rencontre et la convivialité. Michele, interviewé par Rai News 24, raconte l'engagement des jeunes de la Communauté de Sant'Egidio qui, ces derniers mois, ont réorganisé l'Ecole de la Paix, à Primavalle et dans de nombreuses autres périphéries de Rome et d'Italie, afin que les enfants ne manquent pas d'espace pour grandir ensemble et faire leurs devoirs, tout en respectant les normes sanitaires.