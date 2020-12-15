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Prière avec Marie, Mère du Seigneur, online avec la Communauté de Sant'Egidio. Mémoire de Gigi, un enfant de Naples, qui est mort violemment en 1983.

15 Décembre 2020

Prière en streaming

Avec Gigi, nous nous souvenons de tous les enfants qui ont souffert ou sont morts de la violence des hommes. Prière pour les enfants.

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