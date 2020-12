news

Vers Noël avec les personnes les plus touchées par la pandémie. Afin de vivre un #Noëlpourtous

Ce sont des jours de rencontres : préparer Noël pour tous, c'est sortir et entrer en contact avec un monde souffrant, touché par la pandémie et la pauvreté.

Mme C. est âgée de 73 ans. Nous la connaissons depuis longtemps. Elle n'a jamais été riche, mais elle s'est toujours débrouillée, avec une retraite de la sécurité sociale et un mari plus jeune qui soutenait la famille avec des petits boulots. Depuis le confinement, tout semble avoir changé : lui ne peut plus trouver d'emploi. Ainsi, joindre les deux bouts est un défi, et la famille n'a même pas le strict nécessaire.

Tous les 15 jours, cette dame vient au centre de la Via San Gallicano, à Rome, et reçoit notre colis alimentaire. "Cela fait la différence", dit-elle. Mais ce n'est pas seulement de la nourriture : "J'ai frappé à la porte de la Communauté pour demander à manger parce que je suis en difficulté, mais en plus du pain j'ai trouvé l'amitié, la solidarité, la prière... les valeurs importantes de la vie". Ce sont des mots qui expriment les sentiments de beaucoup et qui nous invitent à démultiplier notre engagement.

En temps de pandémie, la pauvreté et la solitude augmentent de jour en jour : pour ceux qui subsistent grâce à des emplois informels dans les grandes périphéries urbaines des économies les moins développées ; et aussi pour ceux qui, même dans les pays où il y a plus de richesses, souffrent de la crise économique provoquée par la crise sanitaire.

De nombreux emplois "annexes" du tourisme à la restauration, mais aussi les services liés aux bureaux et aux écoles, sont suspendus à cause de la pandémie. Les travailleurs de ces secteurs sont dans une situation très difficile.

Outre les mensa de la Communauté et les "repas itinérants" pour les sans-abri, la distribution de colis de Noël et de cadeaux aux personnes et familles démunies a commencé ces jours-ci. Elles se poursuivront tout au long de la période de Noël.

Un mouvement de solidarité qui implique également de nombreux hommes et femmes qui se joignent à l'action de la Communauté, convaincus qu’on ne sauve pas seul et que le bonheur ne peut être trouvé qu'ensemble.

Pour toute information sur le #Noëlpourtous de Sant’Egidio et pour entrer en contact avec nous, consulte la page santegidio.org/natale2020

(en couverture : distribution de repas à Kiev, Ukraine, auprès d’un centre de la Communauté de Sant'Egidio)