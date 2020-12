news

L'église de San Calisto à Rome a ouvert ses portes pour accueillir les sans-abris pendant la nuit. Au cœur de la pandémie, n'oublions pas les plus petits

À la veille d'un Noël qui doit être pour tous

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Comme cela se produit depuis cinq ans maintenant, également en cette veille de Noël, au début de l’hiver, l'église de San Calisto, à Trastevere, a été rouverte pour l’hébergement de nuit de sans-abris. L'accueil, par la Communauté de Sant'Egidio, est encore plus apprécié et nécessaire cet hiver en raison de l'urgence imposée par la pandémie. Parce que ceux qui n'ont pas de logement doivent être encore plus protégés et accueillis dans une ville comme Rome, où trop de gens n'ont toujours pas de toit pour passer la nuit.

Pour cette raison, en respectant les critères de distanciation imposés par les mesures anti-Covid et avec des tests PCR préventifs réalisés grâce à un accord entre Sant'Egidio et l'hôpital San Giovanni-Addolorata, il a été possible d'ajouter à nouveau cet accueil de nuit aux structures déjà offertes par la Communauté. Un choix qui intervient à la veille du #Noelpourtous lancé par Sant'Egidio pour ne pas oublier les plus petits au cœur de la pandémie.

L'église est un ancien lieu de culte, construit autour du puits où le pape Calixte fut martyrisé en 222. Le bâtiment actuel date du XVIIème siècle. L’église a le statut de chapelle appartenant au Saint-Siège, rattachée à la paroisse de Sainte Marie au Trastevere et confiée à la communauté de Sant'Egidio.