news

Meilleurs vœux de la part de Sant'Egidio: Noël vient pour donner la guérison et un monde nouveau

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Sont disponibles, avec la fonction de YouTube, les sous-titres

en italien, anglais, français, allemand, portugais, espagnol, catalan, néerlandais

La fête de Noël 2020 est particulière. En réalité, chaque fête de Noël l'est parce que Noël est unique, un événement nouveau, mais cette année Jésus naît dans un monde malade, malade à cause du Coronavirus de cette pandémie qui a touché la vie de milliers et milliers de personnes dans le monde entier. Alors, en cette fête de Noël, il y a une attente plus grande, une attente plus grande d'un monde nouveau, d'un monde guéri, d'un monde où l'environnement soit respecté et surtout, où toutes les personnes, en particulier celles qui vivent en marge de la société, celles qui sont plus vulnérables, qui sont plus pauvres, soient accueillies. Nous pensons aux personnes âgées dans des maisons de repos qui n'ont plus reçu de visite depuis des mois.

C'est un Noël où nous voulons essayer de rencontrer tout le monde, avec créativité, par de nouveaux moyens, par téléphone par exemple ou par une visite. Penser aux autres pour leur donner un cadeau. En somme, un Noël qui nous appelle à être plus unis, plus impliqués parce que nous sommes tous en attente de ce monde nouveau que Jésus nous donnera parce que Jésus – nous sommes convaincus - est notre foi, notre espérance. Il nous donnera un monde nouveau parce qu'il nous donne l'Evangile, la bonne nouvelle que nous attendons tous. La première bonne nouvelle est celle de la guérison, celle de la consolation pour ceux qui sont malades, pour ceux qui vivent seuls depuis des mois.

Pour eux tous, pour nous tous, Noël vient. En nous tous, grandit l'attente de l'espérance de guérison, de consolation, de compagnie. Depuis Sant'Egidio, je vous souhaite une belle fête de Noël, je le souhaite à tous et à chacun afin que ce soit vraiment un Noël pour tous.