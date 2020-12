news

Communiqué de presse : Noël de Sant'Egidio avec les pauvres, au cœur de la pandémie

Cadeaux et repas de Noël en Italie et dans le monde entier pour n'oublier personne - Un événement spécial aura lieu à Sainte Marie au Trastevere

Au cœur de la pandémie, la Communauté de Sant'Egidio passera Noël, cette année encore, avec les pauvres et les plus fragiles dont elle a toujours été l'amie. La pandémie actuelle, tout en respectant les normes de distanciation et de prévention, ne nous empêche pas de passer Noël avec les personnes qui ont le plus besoin d'avoir quelqu'un à leurs côtés en cette période de fêtes. Au contraire, la pandémie nous invite à faire de ce Noël 2020 un événement encore plus chaleureux.

C'est pourquoi, tout au long de la période de Noël, la Communauté de Sant'Egidio a lancé des moments de distribution de colis alimentaires et de cadeaux en Italie, dans toute l'Europe et sur d'autres continents, marqués par la crise commune de la Covid-19. À Noël dernier, nous étions 60 000 en Italie et plus de 200 000 dans le monde entier. Profondément convaincus qu’on ne se sauve pas seul, avec les nombreux bénévoles, en particulier les jeunes, qui nous ont rejoints ces derniers mois, nous voulons cette année encore toucher de nombreux sans-abri, des personnes âgées, des familles appauvries par la crise et tous ceux qui attendent un signe pour renaître ensemble.

À Sainte Marie au Trastevere, où le premier repas de Noël avec les pauvres eut lieu en 1982, un événement spécial aura lieu à 12h30 avec une centaine de pauvres : malgré l'absence du grand banquet auquel nous sommes habitués - en raison de la réglementation anti-Covid - nous vivrons une célébration encore plus sincère avec la remise de cadeaux et un repas de Noël spécial à emporter, emballé avec du matériel recyclable.