news

Malgré l'isolement, un #Noëlpourtous même dans les maisons de retraite, grâce aux fêtes des Jeunes de Sant'Egidio

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Avec la Communauté de Sant'Egidio, c'est un Noël d'amour gratuit, qui a été célébré aussi avec les personnes âgées qui vivent dans des Ehpad et des maisons de convalescence. A distance, dans les cours et avec des masques de protection, ce Noël 2020, différent en raison de la pandémie, a témoigné la même affection, et si possible plus encore, de la part des jeunes qui se sont joints aux initiatives de la Communauté pour apporter chaleur et amitié à ceux qui vivent un long isolement dans ces établissements.

Dans la vidéo, des lycéens et des étudiants romains rendent visite à des personnes âgées en leur apportant des cadeaux et des chants de Noël. C'est une rencontre très attendue, après des mois d'appels téléphoniques et de lettres. On y voit l'émotion d'un hôté d’un établissement qui remercie la jeune fille qui lui a envoyé des livres pendant le confinement. On y voit la tendresse des jeunes qui disent aux personnes âgées : "Nous ne vous laisserons pas seuls".