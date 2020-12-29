news

Prière du temps de Noël, Mémoire du saint prophète David avec la Communauté de Sant'Egidio à 20h00

29 Décembre 2020

Prière en streaming

Mémoire du saint prophète David. Certains psaumes lui sont attribués. Depuis des siècles, les psaumes nourrissent la prière des juifs et des chrétiens. Mémoire de Saint Thomas Becket (†1170), défenseur de la justice et de la dignité de l'Église.

Partager Sur