Paix : pour la Journée du 1er janvier, un événement diffusé en live à partir de 11h05 dans le monde entier, marqué par des pandémies et des guerres encore ouvertes

A partir de 11h05 le 1er janvier, en live, les témoignages de différents pays, tels que le Mozambique, le Liban, la Syrie, le Soudan du Sud et la Centrafrique. Voix des couloirs humanitaires et de l'île grecque de Lesbos - A la fin, connexion avec l'Angélus du Pape François.

Bien que le confinement imposé par la pandémie ne permette pas la traditionnelle marche vers la place Saint-Pierre cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, la Communauté de Sant'Egidio ne renonce pas à commencer la nouvelle année avec ceux qui œuvrent à un monde plus juste et plus humain, libéré des guerres, du terrorisme et de toute forme de violence.

C'est pourquoi le 1er janvier, Sant’Egidio vous invite à participer - à partir de 11h05, en live sur www.santegidio.org - à "Paix sur toutes les terres 2021", une "manifestation virtuelle" qui traversera différentes régions du monde, pour se conclure en liaison avec l'Angélus du Pape.

Répondant au thème que François a choisi pour la Journée, "La culture du prendre soin comme parcous de paix", après une introduction du président de la Communauté, Marco Impagliazzo, au cours de l'événement - qui sera traduit en plusieurs langues et suivi sur tous les continents - des voix et des témoignages seront entendus : des centres Dream, pour le soin du Sida en Afrique et la prévention de la Covid-19, en particulier celui de Zimpeto, au Mozambique, visité il y a un an par le Pape ; du nord de ce même pays, où les attaques des groupes armés ont fait non seulement de nombreuses victimes mais des milliers de personnes déplacées ; du Liban, où l'explosion de l'été dernier a encore affaibli une nation déjà en grande souffrance. Les témoignages évoqueront également les couloirs humanitaires ouverts par le Liban lui-même (pour les réfugiés syriens) et l'île grecque de Lesbos, le processus de paix au Soudan du Sud et en Centrafrique , où des élections présidentielles viennent de se tenir et où la voie du désarmement et du dialogue national doit être protégée. Au terme d'un intense tour du monde des "blessures" et des espoirs de paix, nous nous connecterons à l'Angélus du pape François pour entendre son message.