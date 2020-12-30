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Prière du temps de Noël avec la Communauté de Sant'Egidio à 20h00

30 Décembre 2020

NoëlPrière en streaming

Souvenir de Laurindo (†1989) et de Madora (†1991), deux jeunes Mozambicains de la Communauté de Sant'Egidio, morts à cause de la guerre. Avec eux nous nous souvenons de tous les jeunes morts à cause des conflits et de la violence des hommes.

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