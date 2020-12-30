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Prière du temps de Noël avec la Communauté de Sant'Egidio

30 Décembre 2020

NoëlPrière en streaming

Souvenir de Laurindo (†1989) et de Madora (†1991), deux jeunes Mozambicains de la Communauté de Sant'Egidio, morts à cause de la guerre. Avec eux nous nous souvenons de tous les jeunes morts à cause des conflits et de la violence des hommes.

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