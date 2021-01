news

Un geste pour la vie : signez en ligne l'appel urgent pour sauver la vie de Lisa Montgomery dont l'exécution est fixée au 12 janvier

Lisa Montgomery, qui a maintenant 53 ans, a été condamnée à mort pour le meurtre odieux d'une femme qui était enceinte de huit mois dans le but de kidnapper l'enfant qu'elle portait. L'enfant a survécu et a maintenant 16 ans.

Lisa souffre depuis son enfance d'une maladie mentale non résolue et d'abus sexuels répétés au sein de sa famille. Selon le Centre d'information sur la peine de mort, la dernière femme exécutée par le gouvernement fédéral a été Bonnie Heady, tuée dans une chambre à gaz en 1953.

Plus de 1.000 avocats ont signé des lettres exhortant Donald Trump à commuer la peine de mort de Lisa en peine de prison à vie, en soulignant son diagnostic de maladie mentale grave.

"Les lecteurs confondent souvent la clémence avec la grâce dans les affaires de peine de mort", a déclaré Sandra Babcock, professeur de droit à la Cornell Law School et directrice du Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, qui s'efforce de retarder l'exécution de Lisa Montgomery afin que ses avocats puissent demander la clémence. "Nous ne demandons pas qu'elle soit absoute de toute culpabilité. Ce que nous demandons, c'est qu'elle soit graciée", a-t-elle ajouté. L'exécution de Lisa est actuellement reportée au 12 janvier 2021 parce que ses avocats sont tombés malades de la COVID-19, mais ils espèrent cependant pouvoir présenter les preuves et les motifs d’appel pour la défense de Lisa. Elle serait la première femme à être exécutée par le gouvernement fédéral depuis 67 ans.

Compréhensifs à l’égard de ceux qui ne peuvent cesser de souffrir à cause d’un crime injuste et haineux, nous sommes fermement conscients qu'aucune réparation ne peut venir en mettant à mort un autre être humain, une femme dans sa condition la plus fragile. Il n'y a pas de justice sans vie. Il n'y a pas de justice sans considérer, face au plus grand mal, les raisons de la miséricorde.

Nous demandons à ceux qui peuvent décider en faveur de la vie de marquer une pause et d'envisager, comme cela se produit de plus en plus dans le monde, toutes les mesures alternatives de justice et de clémence disponibles.

=> Signer l'appel en ligne