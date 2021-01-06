news

Épiphanie du Seigneur - Liturgie Eucharistique en Rite Byzantin en direct à 18h15

6 Janvier 2021

LiturgiePrière en streaming

Les Églises orthodoxes qui suivent le calendrier grégorien fêtent en ce jour le baptême du Seigneur dans le Jourdain ainsi que sa manifestation (épiphanie) au monde.

Partager Sur