Dans les rues de Rome, le Noël des amis handicapés a permis de surmonter l'isolement de nombreuses personnes

Dans cette période tellement marquée par la présence de la Covid 19 et les mesures pour contenir l’épidémie, l'isolement pèse très lourdement sur les plus fragiles. Et les personnes handicapées, même si on en parle si peu, sont en fait très touchées par les difficultés liées à la pandémie.

Les Amis handicapés, qui participent à la vie de la Communauté, qu'ils vivent avec leur famille ou dans les foyers de la Communauté, sont bien conscients que des milliers de personnes handicapées, comme les personnes âgées dans les Ehpd, sont confinées depuis des mois privées de tout contact avec leurs parents et amis. C'est pourquoi ils se sont engagés à n'oublier personne et à envoyer un message personnel de bons vœux et d'amitié à l'intérieur des maisons de retraite, mais aussi dans les maisons.

Ainsi, en petits groupes, ils sont sortis dans les rues de la ville : dans douze quartiers de Rome, dans les maisons d’accueil pour personnes handicapées, et dans une vingtaine de maisons de retraite, des cadeaux, des repas de fête et une visite sont arrivés. Plusieurs centaines de personnes ont ainsi été touchées.

Personne n'est resté sans cadeau personnel, parfois reçu sur le pas de la porte ou dans un couloir. Avec les salutations et les vœux offerts du balcon.

Des centaines de cartes et de messages aux couleurs vives ont été réalisés à la main, un pour chaque ami de l’établissement, avec le nom du destinataire, un dessin coloré, un message. Même ceux qui ne pouvaient pas écrire avec soin ont colorié le dessin de la Nativité pour envoyer un vœu à ceux qui vivent leur fragilité dans des conditions de plus grand isolement.

Dans le manifeste fondateur du mouvement des Amis, on peut lire que "l'amitié est la joie du monde". Et vraiment, en ce Noël, la présence des Amis a contrebalancé la tristesse d'un moment difficile en apportant lumière et joie, apportant le message qu'il n'y a pas de fragilité qui ne puisse être abordée ensemble.